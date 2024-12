Rohstoffpoker: China versus USA - Wer sitzt am längeren Hebel?

Anzeige / Werbung

Die geopolitische Spannung zwischen China und den USA erreicht einen neuen Höhepunkt. Nachdem Donald Trump, der designierte US-Präsident, Ländern, die sich vom US-Dollar abwenden wollen, mit harten Konsequenzen drohte, hat China nun mit einem drastischen Schritt geantwortet: Einem Exportverbot für kritische Rohstoffe in die USA. Doch was steckt hinter diesem Schachzug, und welche Karten hält Peking noch in der Hand?

Trumps Zollpolitik: Wendepunkt für die Weltwirtschaft

Donald Trump hat angekündigt, Importzölle auf chinesische Waren auf 60 Prozent anzuheben. Diese drastische Maßnahme könnte die Weltwirtschaft in eine Phase tiefer Unsicherheiten stürzen. Anders als die Zölle aus seiner ersten Amtszeit, die zwischen 7,5 und 25 Prozent lagen und vor allem symbolischen Charakter hatten, ist die neue Zollpolitik gezielt darauf ausgerichtet, die strukturellen Schwächen der chinesischen Wirtschaft auszunutzen.



In einer deutlichen Ansprache auf X erklärte Trump:



"Die Idee, dass die BRICS-Länder versuchen, sich vom Dollar abzuwenden, während wir zusehen und nichts tun, ist VORBEI. Wir verlangen von diesen Ländern das Versprechen, dass sie weder eine neue BRICS-Währung schaffen noch irgendeine andere Währung unterstützen werden, um den mächtigen US-Dollar zu ersetzen. Andernfalls werden sie mit 100 Prozent Zöllen konfrontiert sein und können sich darauf einstellen, sich vom wunderbaren US-Markt zu verabschieden. Sie können sich einen anderen 'Dummen' suchen! Es gibt keine Chance, dass die BRICS den US-Dollar im internationalen Handel ersetzen werden, und jedes Land, das es versucht, sollte Amerika auf Wiedersehen winken."



Diese harte Rhetorik unterstreicht Trumps entschlossene Haltung gegenüber Ländern, die sich vom US-Dollar distanzieren wollen. Seine Botschaft signalisiert, dass die USA bereit sind, wirtschaftliche und handelspolitische Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Dominanz im globalen Finanzsystem zu erhalten.

Ein Schlag unter die Gürtellinie der US-Industrie

China hat den Export von Gallium, Germanium und Antimon in die USA mit sofortiger Wirkung eingestellt. Diese Rohstoffe sind essenziell für die Produktion in der Hightech-Industrie, der Rüstungsbranche und der Halbleiterfertigung. Gallium und Germanium werden für die Herstellung von Halbleitern, Solarzellen und Infrarottechnologien benötigt. Ohne diese Materialien könnte die US-Chipindustrie vor erheblichen Problemen stehen. Die Fertigung von Hochleistungschips, die in einer Vielzahl von Anwendungen, von Smartphones bis hin zu militärischen Technologien, eingesetzt werden, wäre stark beeinträchtigt.



Antimon spielt eine Schlüsselrolle in der Produktion von Munition. Da die USA keine nennenswerte eigene Produktion dieses Metalls haben, sind sie stark von Importen abhängig. Ein Engpass könnte die Fähigkeit zur Herstellung von Munition und anderer militärischer Ausrüstung massiv beeinträchtigen. China dominiert die globale Produktion dieser Rohstoffe mit einem Marktanteil von 94 Prozent bei Gallium und 83 Prozent bei Germanium. Mit dem Exportverbot adressiert Peking gezielt eine strategische Schwäche der USA und verschärft die ohnehin bestehenden Spannungen zwischen den beiden Ländern.



Die Entscheidung Chinas könnte weitreichende Folgen für die globalen Lieferketten und die technologische Wettbewerbsfähigkeit der USA haben. Der Schritt verdeutlicht die Abhängigkeit westlicher Industrienationen von chinesischen Rohstofflieferungen. Er wirft die Frage auf, wie die betroffenen Länder ihre Versorgung mit kritischen Materialien diversifizieren und langfristig sichern können, um den Einfluss Chinas in diesem Bereich zu reduzieren.

Die Reaktionen: Russland winkt zum Abschied, China zeigt den Mittelfinger

Russland hat auf die jüngsten Drohungen von Donald Trump bemerkenswert gelassen reagiert und betont, dass die Attraktivität des US-Dollars im internationalen Handel zunehmend abnimmt. Das russische Außenministerium erklärte, dass die Abkehr vom Dollar unvermeidlich sei, insbesondere wenn die USA weiterhin andere Länder unter Druck setzen, ihre Währung zu nutzen. Diese Einschätzung unterstreicht die wachsende Bereitschaft vieler Staaten, Alternativen zum Dollar zu suchen.



China hingegen hat mit einem Exportverbot für kritische Rohstoffe in die USA eine deutlich aggressivere Antwort gegeben. Peking zeigt damit, dass es nicht nur verbal auf die USA reagiert, sondern durch konkrete Maßnahmen. Das Verbot betrifft strategisch wichtige Metalle wie Gallium, Germanium und Antimon, die essenziell für die Hightech-Industrie, die Rüstungsproduktion und die Halbleiterfertigung sind. Dieser Schritt verdeutlicht Chinas Bereitschaft, wirtschaftliche Hebel einzusetzen, um seine Interessen im geopolitischen Konflikt mit den USA zu wahren.

Was könnte als Nächstes kommen?

China könnte in Zukunft weitere Maßnahmen ergreifen, um den geopolitischen Druck auf die USA und andere westliche Länder zu erhöhen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf strategisch wichtigen Materialien und Technologien, bei denen Peking eine dominierende Rolle spielt.



Seltene Erden sind ein besonders wirkungsvolles Mittel, da China der weltweit größte Produzent dieser Rohstoffe ist. Sie sind unverzichtbar für die Herstellung von Hightech-Geräten, Elektroautos und militärischer Ausrüstung. Ein Exportverbot oder Beschränkungen in diesem Bereich könnten die technologischen und militärischen Kapazitäten der USA erheblich beeinträchtigen. Graphit ist ebenfalls von großer strategischer Bedeutung. Bereits jetzt hat China die Ausfuhr bestimmter Graphitarten eingeschränkt, die für die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien unerlässlich sind. Weitere Restriktionen könnten die Elektrofahrzeugindustrie empfindlich treffen, die ohnehin von der Verfügbarkeit kritischer Rohstoffe abhängig ist.



Magnete aus Seltenen Erden, die in Windturbinen, Elektrofahrzeugen und militärischen Anwendungen unverzichtbar sind, könnten ein weiterer Hebel sein. Eine Beschränkung der Exporte solcher Magnete würde ganze Industriezweige unter Druck setzen, da China in diesem Bereich eine nahezu monopolartige Stellung innehat.

Auch pharmazeutische Vorprodukte könnten Ziel von Exportrestriktionen werden. China ist ein zentraler Lieferant für Wirkstoffe und Vorprodukte in der globalen Pharmaindustrie. Einschränkungen in diesem Bereich könnten erhebliche Engpässe bei der Versorgung mit lebenswichtigen Medikamenten verursachen und die Abhängigkeit westlicher Länder in diesem sensiblen Bereich offenlegen.



Im Bereich der Technologie könnte China den Export von Schlüsselkomponenten oder Know-how einschränken, insbesondere in den Feldern Telekommunikation und Künstliche Intelligenz. Solche Maßnahmen könnten erhebliche Auswirkungen auf die technologische Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit westlicher Industrien haben.

Durch die gezielte Nutzung dieser Hebel könnte China seine wirtschaftliche und geopolitische Position weiter stärken und den Druck auf die USA und andere Länder nachhaltig erhöhen.



Unternehmen, die von der Krise profitieren könnten

Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA gewinnen Unternehmen an Bedeutung, die unabhängig von chinesischen Lieferungen kritischer Rohstoffe agieren. Diese Akteure könnten eine zentrale Rolle dabei spielen, die Abhängigkeit des Westens zu verringern und die Versorgungssicherheit mit essenziellen Materialien zu gewährleisten.



Kali Metals gilt als aufstrebender Innovator in der Rohstoffindustrie. Das Unternehmen konzentriert sich auf die nachhaltige Förderung und Verarbeitung von Lithium und anderen strategischen Metallen, die für die Energiewende und moderne Technologien unerlässlich sind. Die Nachfrage nach Batteriematerialien, die laut Marktanalysen bis 2030 jährlich um durchschnittlich 20 % wachsen soll, wird durch Kali Metals effektiv bedient. Besonders hervorzuheben ist die innovative Extraktionstechnologie des Unternehmens, die sowohl die Ausbeute steigert als auch die Umweltbelastung reduziert. Zuletzt wurde ein Lithiumvorkommen mit einem außergewöhnlich hohen Gehalt von 1,6 % Lithiumoxid erschlossen, was das Unternehmen wettbewerbsfähig macht.



Surefire Resources NL hat sich auf kritische Mineralien spezialisiert und verfügt über bedeutende Ressourcen in Westaustralien. Das Unternehmen fokussiert sich auf Vanadium. Ein Rohstoffe. Besonders herausragend ist das Victory Bore Projekt, das über eine Ressourcenbasis von 464 Millionen Tonnen mit einem Vanadium-Gehalt von 0,3 % verfügt. Eine Pre-Feasibility-Studie prognostiziert einen Nettowert von 1,1 Milliarden USD, was die strategische Bedeutung des Projekts unterstreicht. Zudem plant das Unternehmen einen Downstream-Prozess in Saudi-Arabien, um Produktionskosten zu senken und die Umweltfreundlichkeit zu erhöhen.



American Rare Earths konzentriert sich darauf, die Abhängigkeit des Westens von China bei Seltenen Erden zu reduzieren. Mit der Erschließung einer der größten Lagerstätten für Seltene Erden außerhalb Chinas, die sich in den USA befindet, spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle in der Diversifizierung der globalen Rohstofflieferketten. Kürzlich konnte die Ressource um 60 % auf 2,34 Milliarden Tonnen erweitert werden. Dies stellt eine wichtige Grundlage dar, um die Versorgung mit essenziellen Materialien für Anwendungen wie Elektromobilität und Windkraft zu sichern.



Diese Unternehmen stehen beispielhaft für die Bemühungen westlicher Industrien, ihre strategischen Abhängigkeiten von China zu verringern und zugleich in nachhaltige und zukunftssichere Lösungen zu investieren. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie diese Akteure zur Neuausrichtung der globalen Rohstoffmärkte beitragen können.

Kampf um Ressourcen: Chinas Exportstopp als Machtspiel

Chinas jüngstes Exportverbot könnte als klares Signal gewertet werden: Peking scheine bereit zu sein, seine dominierende Stellung auf dem Rohstoffmarkt gezielt einzusetzen, um geopolitische Ziele zu verfolgen. Für die USA und den Westen dürfte es entscheidend sein, strategisch darauf zu reagieren und verstärkt in eigene Ressourcen sowie Technologien zu investieren. Der Wettlauf um kritische Rohstoffe hätte damit begonnen, und die kommenden Jahre würden zeigen, wer in diesem globalen Schachspiel die besseren Züge mache.

Enthaltene Werte: XD0002747026,AU000000SRN2,NZARRE0004S7,AU0000305468