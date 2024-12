Naturstrom und Panelretter arbeiten zusammen und bieten Kunden ab sofort Stecker-Solar-Geräte an, in denen aufbereitete Solarmodule genutzt werden. Es gibt drei verschiedene Modelle mit 400 oder 810 Watt. Die Preise für die Komplettsets betragen ab 220 Euro respektive ab 349 Euro. Es fallen immer mehr Solarmodule an, die aus alten Photovoltaik-Anlagen ausgemustert, aber noch funktionstüchtig und leistungsfähig sind. Das Start-up Panelretter aus Oberpöring hat sich zur Aufgabe gemacht, diesen Solarmodulen "ein neues Leben zu schenken", wie es Mitgründer Tillmann Durth ausdrückt. Sie bereiten diese ...

