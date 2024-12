Live-Webcast-Diskussion mit international anerkannten Meinungsbildnern auf dem Gebiet von Glioblastoma Multiforme (GBM)

Das Unternehmen widmet sich mit großem Engagement der aggressivsten und unheilbaren Hirntumorvariante mit einer durchschnittlichen Überlebensdauer von nur 14 bis 16 Monaten nach Diagnose

HOUSTON, TX / ACCESSWIRE / 5. Dezember 2024 / CNS Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:CNSP) ("CNS" oder das "Unternehmen"), ein Biopharmaunternehmen, das auf die Entwicklung neuartiger Therapien zur Behandlung primärer und metastasierender Tumoren des Gehirns und des zentralen Nervensystems spezialisiert ist, hat heute bekannt gegeben, dass es am Mittwoch, den 11. Dezember zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr (11:30 Uhr und 13:00 Uhr ET) ein virtuelles Event für Analysten und Anleger (Virtual Analyst & Investor Day) abhalten wird.

Bei der Veranstaltung werden neben der Führungsriege von CNS Pharmaceuticals - Chief Executive Officer John Climaco, Chief Medical Officer Sandra Silberman, MD, PhD und Zena Muzyczenko, Vice President of Clinical Operations - auch führende Meinungsbildner (Key Opinion Leaders, KOL) zu Wort kommen: Prof. Dr. med. Michael Weller, Klinikdirektor, Klinik für Neurologie, Universitäts Spital Zürich, Schweiz; Samuel Goldlust, MD, Neuro-Onkologe mit Board-Zertifizierung und Fellowship-Ausbildung, Saint Luke's Cancer Specialists; sowie Erin Dunbar, MD, Gründungsmediziner des Brain Tumor Center und Director of Neuro-Oncology am Piedmont Atlanta Hospital.

Im Rahmen der Veranstaltung werden die Mitglieder des Führungsteams von CNS Pharmaceuticals und die teilnehmenden KOL über GBM sprechen und einen Überblick über Berubicin sowie über die nächsten Schritte im klinischen Entwicklungsprogramm geben. Daneben werden sich die Teilnehmer auch dem zweiten Arzneimittel des Unternehmens, TPI 287, widmen und dessen Entwicklung sowie die bevorstehenden strategischen Maßnahmen auf regulatorischer Ebene erörtern.

Ein Live-Video-Webcast von der Veranstaltung wird auf der Website des Unternehmens (https://pr.report/4qj3) im Abschnitt Investors auf der Seite Events veröffentlicht. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird zwei Stunden nach der Live-Präsentation ins Netz gestellt und ist dort 90 Tage lang verfügbar.

Über CNS Pharmaceuticals, Inc.

CNS Pharmaceuticals ist ein Pharmaunternehmen im klinischen Stadium, das eine Reihe von Arzneimittelkandidaten gegen Krebs für die Behandlung primärer und metastasierender Tumorerkrankungen des Gehirns und des zentralen Nervensystems entwickelt. Berubicin, der führende Arzneimittelkandidat des Unternehmens, ist ein neuartiges Anthrazyklin, das als erstes Anthrazyklin offenbar in der Lage ist, die Blut-Hirn-Schranke zu passieren. Berubicin befindet sich derzeit in Entwicklung und ist auf die Behandlung einer Reihe schwerwiegender onkologischer Indikationen des Gehirns und Zentralnervensystems gerichtet; dazu zählt auch Glioblastoma multiforme (GBM), ein besonders aggressiver und unheilbarer Hirntumor.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.CNSPharma.com bzw. können Sie mit dem Unternehmen auch auf X, Facebook und LinkedIn in Kontakt treten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei einigen Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933, Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 und des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse, zukünftige Erwartungen, Pläne und Aussichten. Obwohl CNS der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, zum Zeitpunkt ihrer Abgabe angemessen sind, können sich die Erwartungen als wesentlich anders erweisen als die Ergebnisse, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. CNS hat versucht, zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie "glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "erwartet", "plant", "projiziert", "beabsichtigt", "potentiell", "kann", "könnte", "würde", "wird", "sollte", "ungefähr" oder andere Wörter zu kennzeichnen, die die Ungewissheit zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse zum Ausdruck bringen, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, einschließlich Markt- und andere Bedingungen sowie die "Risikofaktoren" unter Punkt 1A. in dem zuletzt bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Formular 10-K, die von CNS erörtert und von Zeit zu Zeit in den Formularen 10-Q und in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aktualisiert werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. CNS ist nicht verpflichtet, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eingetreten sind, oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77715Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77715&tr=1



