DOW JONES--Sigmar Gabriel soll künftig als Aufsichtsrat den Rüstungskonzern Rheinmetall kontrollieren. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat das Kontrollgremium Gabriel und Sabina Jeschke als neue Mitglieder des Gremiums nominiert. Zudem sollen die Mandate von Andreas Georgi, Marc Tüngler und Ulrich Grillo verlängert werden. Die entsprechenden Wahlvorschläge sollen mit der Einladung zur Hauptversammlung 2025 veröffentlicht werden. Aus dem Kontrollgremium ausscheiden werden Susanne Hannemann und Klaus-Günter Vennemann.

"In einer sich stark verändernden Welt ist insbesondere Sigmar Gabriels Kompetenz im Bereich Geopolitik für uns von höchstem Wert", wird Rheinmetall-AR-Chef Ulrich Grillo in der Mitteilung zitiert. "Als scharfsinniger Analytiker wird er uns neue Perspektiven eröffnen und mit seinem internationalen Renommee im In- und Ausland helfen."

Seine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat soll, so Gabriel, als Beitrag dazu verstanden werden, offensiv mit der Notwendigkeit einer starken und leistungsfähigen Verteidigungsindustrie in Deutschland und Europa umzugehen. "Die Bundeswehr muss wieder verteidigungs- und damit kriegstauglich gemacht werden, die europäische Säule der Nato wieder abschreckungsfähig werden. Dafür bedarf es gewiss vieler Voraussetzungen, aber eben auch eines starken nationalen und europäischen Champions wie Rheinmetall", ergänzte er laut Mitteilung.

Der frühere Bundeswirtschaftsminister und Außenminister übt Aufsichtsratsmandate bei der Deutschen Bank sowie bei Siemens Energy aus. Vor kurzem ist er als Aufsichtsratschef bei Thyssenkrupp Steel zurückgetreten.

