Nahwärme ist ein Konzept mit großer Zukunft. Sie bietet eine hohe Energieeffizienz und die Infrastrukturkosten sind geringer als bei Fernwärme. Darüber hinaus lassen sich erneuerbare Energiequellen gut integrieren. Eine Herausforderung bei vielen Nahwärmeprojekten ist jedoch häufig ein Mangel an Kapital, gerade bei kleineren Kommunen. "Hier können strategische Partner helfen, die das Know-how in der Projektentwicklung und -finanzierung mitbringen", sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. Nahwärmeanlagen verteilen Energie - meist heißes Wasser - von einer zentralen Heizungsanlage an mehrere ...

