Der Dollar-Index (DXY) notierte etwas schwächer, nachdem der gestern veröffentlichte ISM-Dienstleistungsindex die Erwartungen enttäuschte und eine Zinssenkung der US-Notenbank am 18. Dezember wahrscheinlicher machte, so Chris Turner, FX-Analyst bei ING. Donald Trump will bis 2025 mehr Luft in den USD pumpen "Eine Kolumne in der Financial Times trug ...

