Die Münchener Rück verzeichnet einen bemerkenswerten Handelstag an der XETRA-Börse, wobei die Aktie einen Anstieg von 0,6 Prozent auf 514,20 EUR verbuchen konnte. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier seinen Höchststand bei 514,80 EUR, was zugleich das 52-Wochen-Hoch markiert. Das Handelsvolumen belief sich auf knapp 95.000 Aktien, was das rege Interesse der Anleger unterstreicht. Besonders beachtlich ist die positive Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 373,70 EUR, was einer beeindruckenden Erholung von mehr als 27 Prozent entspricht.

Dividenden und Geschäftsentwicklung

Die Geschäftszahlen des Rückversicherers zeigen eine dynamische Entwicklung. Im jüngsten Quartal konnte der Gewinn je Aktie auf 12,16 EUR gesteigert werden, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 8,45 EUR entspricht. Der Umsatz wuchs um 14,28 Prozent auf 17,39 Milliarden EUR. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 42,01 EUR, während die Dividende voraussichtlich auf 16,47 EUR ansteigen wird.

Anzeige

Münchener Rück-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Münchener Rück-Analyse vom 5. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Münchener Rück-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Münchener Rück-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Münchener Rück: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...