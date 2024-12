Die Deutsche Börse steht vor einem umfassenden Umbau ihrer Führungsriege, was bei Anlegern für positive Resonanz sorgt. Der Börsenbetreiber hat mehrere strategische Personalentscheidungen bekannt gegeben, darunter die Berufung einer neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ab Mai 2025 sowie die Neubesetzung wichtiger Vorstandspositionen. Diese Nachricht wurde am Kapitalmarkt äußerst positiv aufgenommen, was sich in einem deutlichen Kursanstieg widerspiegelte. Die Aktie erreichte im Handelsverlauf ein neues 52-Wochen-Hoch bei 225,60 Euro und setzte damit ihren positiven Trend der vergangenen Monate fort.

Analysteneinschätzungen bleiben optimistisch

Die Expertengemeinde zeigt sich weiterhin zuversichtlich für die weitere Entwicklung des DAX-Konzerns. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 216,22 Euro und einer prognostizierten Dividendenerhöhung von 3,80 auf 4,05 Euro für das laufende Geschäftsjahr unterstreichen Analysten das solide Geschäftsmodell der Deutschen Börse. Die positive Marktreaktion auf die angekündigten Führungswechsel deutet darauf hin, dass Investoren den eingeschlagenen Strategiekurs des Unternehmens unterstützen.

