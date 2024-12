Die USD/JPY-Paarung gibt nach, da der US-Dollar nach dem Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA in der Woche zum 29. November schwächelt - Der JPY bleibt auf dem Rückzug, da BoJ-Gouverneur Nakamura die Nachhaltigkeit des Lohnwachstums in Frage stellt - Die Anleger warten auf die NFP-Daten aus den USA, um eine neue Zinsprognose zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...