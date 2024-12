Die Siemens-Aktie demonstriert derzeit eine bemerkenswerte Aufwärtsdynamik an der Börse. Im XETRA-Handel verzeichnete das Wertpapier einen Anstieg von 0,6 Prozent auf 193,02 Euro, wobei im Tagesverlauf sogar ein Höchststand von 193,28 Euro erreicht wurde. Diese positive Entwicklung rückt das aktuelle 52-Wochen-Hoch von 195,50 Euro, das am 14. November 2024 markiert wurde, in greifbare Nähe. Besonders beeindruckend erscheint die Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 150,68 Euro, von dem sich die Aktie mittlerweile um mehr als 28 Prozent entfernt hat.

Geschäftsentwicklung überzeugt Analysten

Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die solide Position des Unternehmens. Mit einem Gewinn je Aktie von 2,42 Euro konnte eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 2,17 Euro erzielt werden. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs auf 20,81 Milliarden Euro bleiben Analysten optimistisch und setzen ein durchschnittliches Kursziel von 200,20 Euro. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Gewinn je Aktie von 11,19 Euro prognostiziert, während die Dividende voraussichtlich auf 5,22 Euro je Aktie steigen soll.

Anzeige