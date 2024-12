Der Technologiekonzern Nvidia setzt seinen Expansionskurs im Bereich der künstlichen Intelligenz weiter fort und kündigt die Errichtung seines ersten Forschungs- und Entwicklungszentrums in Vietnam an. Diese strategische Entscheidung unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in die vielversprechende KI-Zukunft der Region. Das neue Zentrum wird sich auf die Entwicklung von KI-Software konzentrieren und dabei die beachtlichen Ressourcen an STEM-Ingenieuren im Land nutzen.

Fokus auf KI-Innovation und Marktführerschaft

Die beeindruckende Geschäftsentwicklung von Nvidia spiegelt sich in den jüngsten Quartalszahlen wider: Der Umsatz stieg um vier Prozent auf 35,1 Milliarden Dollar, während sich der Gewinn auf 19,3 Milliarden Dollar verdoppelte. Das neue Forschungszentrum soll als Plattform für KI-Innovationen dienen und die Zusammenarbeit mit Branchenführern, Start-ups und Bildungseinrichtungen fördern. Besonders im Fokus stehen dabei Anwendungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung, Transport und Finanzen.

