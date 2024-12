© Foto: Tesla Inc.

Ein Team von Analysten hat Teslas Gigafactory in Austin besucht und zeigt sich überzeugt von der Wachstumsstory. Das Ergebnis: Kaufempfehlung bestätigt und Kursziel angehoben.Nach einem Besuch der Gigafactory in Austin, Texas, sieht Bank of America (BofA)-Analyst John Murphy enormes Wachstumspotenzial für den Elektroauto-Pionier. Neben dem Kerngeschäft im Bereich Elektrofahrzeuge rückt vor allem der vieldiskutierte Robotaxi-Dienst sowie Fortschritte beim humanoiden Roboter "Optimus" in den Mittelpunkt. Das Kursziel wird entsprechend von 350 US-Dollar auf 400 US-Dollar angehoben, In seiner neuen Analyse zur Aktie schreibt Murphy, Tesla könne ab 2025 das Angebot an Elektrofahrzeugen deutlich …