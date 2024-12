Die Porsche AG will mit einem Endspurt noch die Jahresziele schaffen. Ambitioniert. Denn der Umsatz von Porsche nach neun Monaten stand 5,2 Prozent niedriger bei 28,6 Milliarden Euro. Der Gewinn rutschte sogar um 30 Prozent auf 2,76 Milliarden Euro ab. Gegenwind kam zuletzt vor allem aus China. In den ersten drei Quartalen gingen die Absätze um 29 Prozent nach unten. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Ein Grund von mehreren, weshalb die UBS ihre Einschätzung für die Aktie der Porsche AG revidiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...