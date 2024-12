Nach fünf Jahren erfolgreicher Forschungsarbeit sollen die Erkenntnisse aus dem Projekt "HyCAVmobil" nun auf Kavernen mit 1000-fach größerem Volumen übertragen werden. Die unterirdische Speicherung des Wasserstoffs hat dessen Reinheitsgrad nur minimal verändert, so eine Erkenntnis aus dem Pilotprojekt in Rüdersdorf. An seinem Gasspeicherstandort Rüdersdorf bei Berlin startete EWE 2019 sein Forschungsprojekt "HyCAVmobil". Fünf Jahre lange testete der Energiedienstleister gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) dort nun die unterirdische Speicherung von Wasserstoff in Kavernen, ...

