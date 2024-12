Die Aufnahme der Formycon AG in den SDAX mit Wirkung zum 23. Dezember 2024 ist ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. Nach dem kürzlich erfolgten Aufstieg in den Prime Standard erhöht Formycon damit seine Visibilität und positioniert sich als eines der führenden Small-Cap-Unternehmen in Deutschland. Die Aufnahme in den SDAX sollte die Liquidität erhöhen, mehr Investoren anziehen und die finanzielle Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens stärken. mwb research bestätigt das BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 89,00. Am 12. Dezember um 11:00 Uhr veranstaltet mwb research einen Roundtable mit Formycon CEO Dr. Stefan Glombitza und CFO Enno Spillner, die das Geschäftsjahr 2024 zusammenfassen und einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025 geben werden. Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt, der Link zur Anmeldung ist unter https://research-hub.de/events/registration/2024-12-12-11-00/FYB-GR zu finden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG