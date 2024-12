NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran nach der Kurskorrektur mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry nannte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar "drei gute Kaufgründe" nach der negativen Reaktion auf die Ziele bis 2028. Er hält die unter dem Konsens liegenden Ziele für "sehr klug" - diese würden wohl übertroffen. Dank des milliardenschweren Aktienrückkaufs ändere sich auch an der Ergebnisschätzung kaum etwas. Safran habe das beste Geschäft im Bereich zivile Luftfahrt in Europa, nun auch die attraktivste Ausschüttungspolitik und obendrein die konservativste Bilanzierungspraxis./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2024 / 03:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2024 / 03:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000073272