FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.12.2024 - 11.00 am- EUROP. BANKS TOP-PICKS OF JPM: UBS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS, INTESA, NATWEST - EUROP. CAP GOODS TOP-PICKS OF JPMORGAN FOR 2025: ANDRITZ, ASHTEAD, IMI, SIEMENS- BARCLAYS CUTS FRASERS GROUP PRICE TARGET TO 905 (1085) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 590 (595) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 3000 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1310 (1130) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERCONTI HOTELS TARGET TO 11300 (10900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ENERGEAN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1045 (1175) PENCE - BERENBERG RAISES BALTIC CLASSIFIEDS PRICE TARGET TO 395 (360) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1400 (1310) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AJ BELL TO 'HOLD' (BUY) - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 580 (400) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 34 (40) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 940 (825) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 660 (545) PENCE - 'BUY' - HSBC STARTS AO WORLD WITH 'BUY' - PRICE TARGET 125 PENCE - JEFFERIES CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 740 (830) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SEVERN TRENT TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2830 (2880) PENCE - JEFFERIES CUTS UNITED UTILITIES TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1190 (1230) PENCE - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2290 (2325) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2290 (2325) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1600 (1800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 850 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 470 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SPIRAX TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 7800 (9300) PENCE - JPMORGAN PLACES ANGLO AMERICAN ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN PLACES NATWEST ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 7300 (6600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 350 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HALMA TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 2600 (2350) PENCE - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 320 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 780 (730) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2250 (2200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 295 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 55 (54) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 490 (430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OXFORD INSTRUMENTS TARGET TO 2700 (2680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 390 (370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2160 (2070) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 445 (430) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2600 (2300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS EUROPEAN UTLITIES TO ' IN-LINE' (ATTRACTIVE) - RBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2400 (2450) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1600 (1800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 480 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 300 (270) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 10500 (10700) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SERCO GROUP TO 'SELL' (BUY) - PRICE TARGET 140 (220) PENCE - UBS RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 900 (845) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob