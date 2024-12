© Foto: STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

Der Sportbekleidungshändler Lululemon hat am Donnerstagabend einen bärenstarken Quartalsbericht vorgelegt. Die Aktie haussiert und ist kaum zu bremsen!Die Konsumzurückhaltung sowohl von Verbraucherinnen und Verbrauchern in den USA, aber auch in Europa und anderen Teilen der Welt bescherten vielen Einzelhändlern zuletzt schwache Geschäfte. Vor allem die in den vergangenen Jahren so erfolgreichen Sportbekleidungshändler Adidas und Nike hatten zu kämpfen, was sich vor allem bei Nike in einer schwachen Kursentwicklung widerspiegelt. Gleichzeitig ist der Wettbewerbsdruck innerhalb der Branche gestiegen. Bei Schuhen beispielsweise hat On Holding wachsenden Erfolg, während das kanadische …