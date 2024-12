Tesla, Inc. - mögliche Trendende beschert interessante Investmentmöglichkeiten

Der momentanen Trendbewegung bei dem Elektrofahrzeughersteller Tesla könnte bald die Luft ausgehen. Erfahrungsgemäß folgt darauf eine Seitwärtstendenz. Zeit für einen Inline-Optionsschein?

Der Name Tesla ist bekannt. Das entsprechende Unternehmen wurde 2003 von Elon Musk gegründet und hat seinen Sitz in Palo Alto, Kalifornien. Tesla ist ein vertikal integriertes, nachhaltiges Energieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Welt durch die Herstellung von Elektrofahrzeugen auf Elektromobilität umzustellen. Neben der Autoherstellung konzentriert sich das Unternehmen auch auf den Verkauf von Sonnenkollektoren und Solardächern zur Energieerzeugung sowie Batterien zur stationären Speicherung für Wohn- und Gewerbeimmobilien, einschließlich Versorgungsunternehmen. Während Tesla aktuell plant, in den HVAC-Markt einzusteigen, debütierte der Tesla Roadster 2008, gefolgt von Modell S in 2012, Modell X in 2015, Modell 3 in 2017 und Modell Y in 2020. Im Jahr 2019 wurden weltweit 367.656 Einheiten ausgeliefert. Tesla ging 2010 an die Börse und beschäftigt rund 50.000 Mitarbeiter.

Obwohl fast überall Kaufzurückhaltung beim Erwerb von Elektro-Fahrzeugen zu verzeichnen ist, konnte das Vorzeigeunternehmen aus den USA im letzten Geschäftsjahr den Umsatz von 81,5 Mrd. USD auf 96,8 Mrd. USD um 18,8 % steigern. Dabei stieg auch der Gewinn von 12,6 Mrd. USD auf 15,0 Mrd. USD und somit um satte 19,2 %.

Am 24.10.2024 meldete Tesla die Zahlen für das dritte Quartal 2024, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 25,2 Mrd. USD (+7,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,2 Mrd. USD (+16,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal). Das hat dazu geführt, dass die Aktie bis zuletzt den Aufwärtstrend fortsetzte. Die Luft könnte nun allerdings dünn werden.

Wie im langfristigen Kursverlauf in Abbildung 1 zu sehen, ist die Aktie ziemlich weit über die blaue 200-Tage-Linie gestiegen. Zusätzlich wurde der obere Bereich des grauen Aufwärtstrendkanals angesteuert. Darüber befindet sich der Widerstandsbereich zwischen 390 und 420 US-Dollar, der weitere Kursavancen stoppen dürfte.

Aktuell befindet sich die Aktie zwischen zwei wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsbereichen. Das lässt eine Seitwärtsbewegung für die nächste Zeit erwarten. Damit ist ein Inline-Optionsschein ideal, um von einem derartigen Szenario zu profitieren.

Charakteristisch für einen Schein dieser Art sind seine obere und untere Barriere. Wird während der Laufzeit des Scheins keine der beiden Barrieren berührt, zahlt der Emittent zehn Euro aus. Hierfür wäre es bereits ausreichend, wenn sich die Tesla-Aktie bis zum Laufzeitende des Inline-Optionsscheins im März nächsten Jahres hin und her bewegt.

Abbildung 1 - Tesla Inc. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.12.2019 - 05.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Der hier vorgestellte Inline-Optionsschein kostet momentan knapp sieben Euro und hat eine Laufzeit bis zum 19. März 2025. Die untere Barriere liegt bei 200 US-Dollar und damit unterhalb der blauen, mittlerweile steigenden 200-Tage-Linie sowie unterhalb des grauen Aufwärtstrends und der hellgrünen Unterstützungszone, die zwischen 257 und 278 US-Dollar angesiedelt ist. Die obere Barriere des Inline-Optionsscheins ist bei 500 US-Dollar anzutreffen und liegt damit nicht nur über dem bisherigen Fünf-Jahres-Hoch, welches die Aktie im November 2021 bei 414,46 US-Dollar ausbildete, sondern auch deutlich über der hellroten Widerstandszone, die sich von 390 bis 422 US-Dollar erstreckt.

Für den vorgeschlagenen Inline-Optionsschein werden zum Ende der Laufzeit zehn Euro pro Schein ausgezahlt, sofern die Tesla-Aktie während der Laufzeit zu keinem Zeitpunkt eine der beiden für den Schein gültigen Knock-Out-Barrieren berührt hat. In der Fünf-Jahres-Grafik (Abbildung 1) sehen Sie sowohl die untere als auch die obere Barriere als waagerechte, rote Linien eingefügt. Der Abrechnungstag ist als vertikaler, blau-gepunkteter Strich eingetragen.

Wird eine der beiden Barrieren hingegen verletzt, verfällt der Inline-Optionsschein wertlos. Eine Glattstellung empfiehlt sich, wenn die Tesla-Aktie für zwei Tage in Folge unter 237,00 US-Dollar oder über 420,00 US-Dollar aus dem Handel geht.

Inline-Optionsschein auf Tesla Inc. für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung Basiswert WKN Briefkurs/EUR Untere/Obere Barriere in USD

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

Tesla Inc. UG0FBH 6,86 200,00/500,00 19.03.2025 10,00 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.12.2024; 10:00 Uhr