Zug - Brighty, ein in Zug ansässiger Anbieter einer digitalen Finanzplattform, hat eine Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Dollar erhalten. Die Runde wurde von Futurecraft Ventures angeführt. Das Unternehmen beabsichtigt, die Mittel zu verwenden, um seine Präsenz in Europa und Grossbritannien auszubauen. Brighty, das von CEO Roger Buerli geleitet wird, bietet eine persönliche Finanz-App an, die traditionelle digitale Bankgeschäfte mit Stablecoins ...

