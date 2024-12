Brüssel (www.anleihencheck.de) - Wenn Europas Wachstum nicht in Gang kommt, wird die EZB weiter lockern müssen, so Lowie Debou, Fixed Income Fund Manager bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Lowie Debou analysiere mögliche Wachstumsquellen:Konsum:Immerhin kämen Europas Verbraucher bereits in den Genuss steigender Realeinkommen - könnte dies Rücklagen in den Konsum fließen lassen? Unwahrscheinlich. Vor allem unter Deutschlands Verbrauchern sei die Stimmung jedoch sehr trüb, seit in der Ukraine Krieg herrsche und die Energiekosten die finanziellen Spielräume einschränkten. In den vergangenen Jahren hätten steigende Einkommen zu höheren Ersparnissen und nicht zu mehr Konsum geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...