Ryp Labs erhielt für seine Biomimikry-Lösung, die die Haltbarkeit von Frischwaren verlängert, 50.000 USD und wurde in ein von Führungskräften geleitetes Inkubatorprogramm aufgenommen

Lineage, Inc., (NASDAQ: LINE) (das "Unternehmen"), der weltweit größte globale REIT für temperaturgeführte Lagerhäuser, gab heute den Gewinner seiner Food Chain Innovation Challenge bekannt. Ryp Labs, der Gewinner des regionalen Events in San Francisco, wurde für seine innovative Lösung zur Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung nach der Ernte ausgewählt und sicherte sich damit den globalen Hauptpreis in Höhe von 50.000 USD sowie eine Einladung zu einem sechsmonatigen Inkubatorprogramm unter der Leitung von Lineage-Führungskräften.

Die Gewinneridee von Ryp Labs heißt StixFresh, eine natürliche und sichere Formulierung, die die Abwehrmechanismen von Pflanzen nachahmt, um den natürlichen Prozess des Verderbens von Obst zu verlangsamen. Es kann auf einer Vielzahl von Oberflächen aufgetragen werden, darunter auch auf lebensmittelechten Etiketten und Aufklebern, und verlängert nachweislich die Haltbarkeit von Frischwaren, wodurch weniger Lebensmittel verschwendet werden.

Beim globalen Wettbewerb am 2. Dezember traten drei regionale Gewinner gegeneinander an, die bei Veranstaltungen in San Francisco, London und Amsterdam ausgewählt wurden. Jeder von ihnen wurde für seine Ideen zur Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung ausgezeichnet, darunter:

Regionalsieger London Mimica - Eine Lösung namens "Bump", die als Kappe oder Anhänger erhältlich ist und die tatsächliche Haltbarkeit von Lebensmitteln und Getränken anzeigt, indem sie auf Temperaturänderungen reagiert und sich wellt, wenn die Lebensmittel oder Getränke tatsächlich verderben.

- Eine Lösung namens "Bump", die als Kappe oder Anhänger erhältlich ist und die tatsächliche Haltbarkeit von Lebensmitteln und Getränken anzeigt, indem sie auf Temperaturänderungen reagiert und sich wellt, wenn die Lebensmittel oder Getränke tatsächlich verderben. Regionalsieger Amsterdam Barbara Šoštaric- Ein visueller Indikator, der Verbrauchern hilft, zu bestimmen, welche Lebensmittel zuerst aufgebraucht werden sollten. Es trägt dazu bei, das Bewusstsein für die Haltbarkeit von Produkten zu schärfen und so die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

"Wir bei Lineage sind sehr stolz auf unsere Investitionen in die Zukunft der globalen Lebensmittelversorgungskette und freuen uns, Ryp Labs bei der Förderung unseres gemeinsamen Ziels zu unterstützen, Verschwendung zu beseitigen und zur Ernährung der Welt beizutragen", sagte Greg Lehmkuhl, President und CEO von Lineage. "Im Namen des gesamten Lineage-Teams möchte ich unserem Gewinner und allen Teilnehmern sowie unserer hochgeschätzten Jury, unseren Partnern, Mitarbeitern und allen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, ein herzliches Dankeschön und meine Glückwünsche aussprechen. Gemeinsam können wir einen entscheidenden Schritt zur Lösung eines der dringendsten Probleme der Welt machen."

"Wir sind unglaublich stolz und freuen uns, als Gewinner des globalen Wettbewerbs von Lineage ausgewählt worden zu sein. Diese Gelegenheit wird uns in unserer Mission, Lebensmittelverschwendung durch unsere innovativen biomimetischen Lösungen zu beseitigen, einen bedeutenden Schritt voranbringen", sagte Moody Soliman, CEO und Mitbegründer von Ryp Labs. "Mit dem umfangreichen globalen Netzwerk von Lineage und dem Engagement für Nachhaltigkeit glauben wir, dass wir unsere Wirkung vergrößern können, indem wir nicht nur Lebensmittelverschwendung reduzieren, sondern auch dauerhafte wirtschaftliche, ökologische und soziale Veränderungen bewirken. Der Preis in Höhe von 50.000 USD und der Zugang zum von Führungskräften geleiteten Inkubatorprogramm von Lineage werden uns zweifellos die entscheidenden Ressourcen und die Unterstützung bieten, die wir benötigen, um unsere Lösung zu beschleunigen und einen echten Unterschied bei der Ernährung der Welt zu bewirken."

Die 2024 Lineage Food Chain Innovation Challenge lud Studierende und junge Unternehmer weltweit ein, innovative Lösungen vorzustellen, die Technologie und Daten nutzen, um die Effizienz, Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lebensmittelversorgungskette zu verbessern. Der Hauptpreis in Höhe von 50.000 USD wurde von Lineage Ventures zur Verfügung gestellt, dem Team von Lineage, das sich der Investition in Technologien und Unternehmen in der Frühphase widmet, die Innovationen in der Lebensmittelversorgungskette vorantreiben.

Weitere Informationen über Ryp Labs finden Sie unter ryplabs.com.

