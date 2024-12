FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die jüngste Kapitalmarktveranstaltung in Singapur und Indien habe die hohen Wachstumschancen des Kosmetikkonzerns präsentiert, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings machten der asiatisch-pazifische Raum und das ebenfalls wachstumsstarke Geschäft in Nahost und Nordafrika nur einen kleinen Teil des Umsatzes aus und könnten die schwache Entwicklung in China nicht kompensieren./gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2024 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120321