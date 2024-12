FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Aurubis von 68 auf 80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023/24 brachten aus unserer Sicht keine Überraschungen, und die bisherige Ergebnisprognose wurde bestätigt", kommentierte Analyst Dirk Schlamp am Freitag. "Der Kurs wird derzeit unseres Erachtens auch durch Übernahmespekulationen beeinflusst, was sich in der Abkopplung von den eher seitwärts tendierenden Gewinnrevisionen zeigt." Zudem vermutet Schlamp mehr Vertrauen in das neue Management. Er nahm Anpassungen in seinem Bewertungsmodell vor./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2024 / 11:18 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2024 / 11:24 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006766504