Frankfurt/Main - Der Dax hat am Freitag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag etwas zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 20.390 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Bayer, Henkel und Beiersdorf, am Ende Siemens Energy, Siemens Healthineers und die Deutsche Börse."Die Marktteilnehmer haben in den vergangenen Handelstagen bereits viel Optimismus und Zuversicht für die kommenden Handelsmonate eingepreist", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Nun müssen diese Annahmen durch positive Nachrichten von den Unternehmen oder aus der makroökonomischen Ebene untermauert werden."Auf der einen Seite zwinge der Performancedruck die Investoren in den Markt und auf der anderen Seite wachse die Zahl der Unwägbarkeiten und Risiken an. Der Handelstag am Freitag werde insbesondere durch die bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten noch einmal dynamisiert werden.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0578 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9454 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 71,40 US-Dollar; das waren 69 Cent oder 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.