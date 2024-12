Haben die Bären ihre Munition bei den BMW Stämmen verschossen? Die Aktien beginnen einen neuen Gleichgewichtspreis am Aktienmarkt zu finden, nachdem sie seit Jahresbeginn mehr als ein Viertel der Marktkapitalisierung verloren haben.Die BMW (DE0005190003) Stämme finden ein neues Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Was bemerkenswert ist, denn es hagelt weiterhin schlechte Nachrichten für die Automobilbranche, was im Wesentlichen darin liegt, dass der Absatz der Branche im Kernmarkt Europa gut ein Drittel unter dem Niveau liegt, das man vor der Pandemie ...

