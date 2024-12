Die meistgehandelten Produkte: Kursgewinne für Bayer!

Auch am heutigen Morgen konnte der DAX® erneut ein Rekordhoch erreichen. Dabei stieg der deutsche Leitindex über die 20.400 Punkte-Marke an. Anleger sollten heute gespannt auf die Arbeitsmarktdaten aus den USA warten. Diese könnten im Tagesverlauf zu größeren Ausschlägen führen. Unter den an Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren vier Long-Produkte auf Rheinmetall.

Beim deutschen Rüstungskonzern läuft ebenfalls schon die Jahresendrally. Binnen eines Monats hat die Aktie von Rheinmetall im Xetra-Handel um mehr als 20 Prozent zugelegt. Und auch diese Woche lief es gut für das Papier. Heute musste die Aktie einen kleinen Kursrückgang hinnehmen und notiert knapp 0,55 Prozent tiefer bei 654 EUR. Sigmar Gabriel, ehemaliger SPD-Vorsitzender und Außenminister, wurde für den Aufsichtsrat nominiert. Damit sollten sich die politischen Beziehungen noch weiter stärken. Auch Call-Optionsscheine auf Bayer stehen heute hoch im Kurs. Das Papier des Chemie- und Pharmakonzerns notiert heute rund 3,5 Prozent höher. Damit gehört die Aktie zu den Gewinnern im DAX®. Long Faktor-Optionsscheine auf Amazon gehören heute mit zu den meistgehandelten Produkten. Auch der globale Versandhändler hat ein neues Allzeit-Hoch erreicht. Gestern kletterte das Papier um über einen Prozent und überschritt damit kurzzeitlich die Höchstmarke von 222 USD. Damit folgt Amazon den anderen US-Riesen zu neuen Rekorden.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD818U 15,90 20403,50 Punkte 18820,55 Punkte 12,84 Open End DAX® Put HD472W 15,78 20392,00 Punkte 21960,53 Punkte 12,48 Open End Bayer AG Call UG0E49 1,92 20,075 EUR 18,28 EUR 10,82 Open End Rheinmetall AG Call UG0UB9 2,73 654,50 EUR 628,25 EUR 21,89 Open End DAX® Call UG0FW1 4,18 20403,50 Punkte 20006,57 Punkte 49,69 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.12.2024; 10:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD466L 3,80 EUR 654,90 700,00 EUR 15,87 19.03.2025 SAP SE Call UG0NGD 0,82 EUR 240,225 250,00 EUR 29,49 19.02.2025 SAP SE Call HD27RF 4,46 EUR 240,225 220,00 EUR 5,46 17.06.2026 Booking Holdings Inc. Call HD8K1H 15,34 USD 5287,94 3800,00 USD 3,28 18.06.2025 Apple Inc. Call HD4LFH 6,06 USD 242,91 185,00 USD 3,79 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.12.2024; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HD367G 23,36 652,70 EUR 526,68 EUR 5 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9T 3,89 652,70 EUR 564,29 EUR 7 Open End Fresenius SE & Co. KGaA Long HB9HHG 12,91 33,785 EUR 16,99 EUR 2 Open End Amazon.com Inc. Long HD2RW4 15,63 220,86 USD 147,07 USD 3 Open End Broadcom Inc. Long HD6EVX 0,76 170,39 USD 142,09 USD 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.12.2024; 10:40 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!