Berlin - Der Bundeshaushalt 2025 tritt aller Voraussicht nach erst etliche Monate nach der Bundestagswahl Ende Februar nächsten Jahres in Kraft. Das berichtet der "Spiegel" nach einer eigenen Auswertung.Dabei wurde untersucht, wie lange die Ministerien der Bundesregierung nach den letzten sechs Bundestagswahlen mit vorläufiger Haushaltsführung wirtschaften mussten, bis ein neuer Bundeshaushalt galt. Die schnellste Koalition schaffte es in 191 Tagen, also mehr als ein halbes Jahr nach der Wahl, den neuen Etat in Kraft zu setzen. Die langsamste brauchte dafür 309 Tage.Im Durchschnitt verstrichen zwischen Wahl und dem Ende der vorläufigen Haushaltsführung 264 Tage. Auf 2025 übertragen bedeutet dies, dass der Etat des nächsten Jahres womöglich erst ab November wirksam wird.