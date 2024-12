Die Evotec SE bereitet sich auf ihre Rückkehr in den MDAX am 23. Dezember vor, was bereits positive Auswirkungen auf den Aktienkurs zeigt. Nach einem turbulenten Jahr 2024, in dem die Aktie zwischenzeitlich auf ein 52-Wochen-Tief von 5,06 Euro gefallen war, konnte sich das Papier deutlich erholen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von mehr als 70 Prozent. Diese Entwicklung spiegelt das wiederkehrende Vertrauen der Investoren wider, obwohl das Unternehmen weiterhin vor operativen Herausforderungen steht.

Operative Entwicklung bleibt anspruchsvoll

Die geschäftliche Situation des Biotechnologie-Unternehmens gestaltet sich weiterhin komplex. Im dritten Quartal musste Evotec einen Umsatzrückgang von 5,80 Prozent auf 184,89 Millionen Euro hinnehmen, während das Ergebnis je Aktie bei minus 0,22 Euro lag. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Verlust von 0,776 Euro je Aktie. Dennoch bleibt die durchschnittliche Analysteneinschätzung mit einem Kursziel von 9,68 Euro verhalten optimistisch.

