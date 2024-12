DJ EU genehmigt Verkauf von Uniper-Gaskraftwerk in Ungarn an Veolia

Von Edith Hancock

DOW JONES--Uniper kann sein Gaskraftwerk in Ungarn verkaufen. Die EU-Kommission hat den Verkauf des Kraftwerks mit einer Kapazität von 430 Megawatt an den französischen Versorger Veolia abgesegnet. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken in Märkten, in denen beide Unternehmen aktiv sind, so die Kommission. Finanzielle Details wurden nicht mitgeteilt.

