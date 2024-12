© Foto: picture alliance / Anadolu | Mustafa Hatipoglu

Ein großer Deal mit einer Fast-Food-Kette katapultierte die Aktie des KI-Sprachtech-Experten am Donnerstag um fast ein Drittel nach oben. Es ist die Krönung eines perfekten Börsenjahres für SoundHound.SoundHoundAI, das sich auf KI-gestützte Sprachtechnologie spezialisiert hat (und an dem auch KI-Gigant Nvidia beteiligt ist), verkündete eine Kooperation mit Torchy's Tacos, einer beliebten Taco-Kette mit 130 Standorten in den USA. KI-Technologie soll den Bestellprozess des Restaurants vereinfachen. Der Deal markiert einen weiteren Meilenstein für SoundHound, das zunehmend im Restaurantsektor Fuß fasst und bereits mit Größen wie Chipotle, White Castle und Panda Express zusammenarbeitet. …