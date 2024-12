Hamburg (www.anleihencheck.de) - Bei ihrer letzten Sitzung dieses Jahres wird die Europäische Zentralbank (EZB) am 12. Dezember die Leitzinsen vermutlich senken, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Etwa 86% der stimmberechtigten EZB-Ratsmitglieder dürften eine solche Maßnahme befürworten, wie aus unserer Analyse der jeweiligen Reden und Interviews hervorgeht, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG. Damit würde die EZB nach ihren Zinsentscheidungen im Juni, September und Oktober das vierte Mal in diesem Jahr die Zinsen senken. ...

