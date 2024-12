© Foto: picture alliance/dpa | Oliver Berg

Die Aktie des deutschen Chemie- und Pharmakonzerns belegt am Freitag die Pole Position. Bedeutet die Rückkehr über 20 Euro den Auftakt einer Erholungsrallye?Die Aktie von Bayer an der Spitze des deutschen Leitindex DAX ist ein diesem Jahr seltenes Bild. 2024 markierte für den in Leverkusen beheimateten Chemie- und Pharmariesen ein weiteres Katastrophenjahr mit fortgesetzten Kursverlusten. Ein Minus von fast 40 Prozent ist die erneut traurige Bilanz des einstigen Weltkonzerns. Nichtsdestotrotz wagen sich die Käufer vor dem Wochenende aus der Deckung und sorgen mit Kursgewinnen von über drei Prozent für den Spitzenplatz. Dabei kann die Aktie die psychologisch wichtige Marke von 20 Euro …