Die Arbeitslosenquote in Kanada ist im November stärker gestiegen als erwartet - USD/CAD handelt nach der Veröffentlichung der Daten im positiven Bereich bei 1,4100 - Wie das kanadische Statistikamt am Freitag mitteilte, stieg die Arbeitslosenquote in Kanada im November auf 6,8 Prozent, nach 6,5 Prozent im Oktober. Dieser Wert lag über den Markterwartungen ...

