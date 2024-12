Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An einem Zinsschritt auf der letzten EZB-Ratssitzung in diesem Jahr gibt es kaum Zweifel, so die Analysten der Helaba.Diskutiert werde eher, ob es einen größeren Schritt von 50 Basispunkten geben werde. Vermutlich würden die Tauben im EZB-Rat in diese Richtung drängen. Neben der Sorge vor einer bald unberechenbaren US-Regierung mit spürbar negativen Auswirkungen auf die Euro-Konjunktur würden auch die jüngsten politischen Turbulenzen in Frankreichbelasten und die erhöhten Risikoaufschläge auf französische Staatsanleihen. ...

