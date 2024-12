Im Forschungsprojekt "HYPAT - H2 POTENZIALATLAS" untersuchten neun Institute, wie sich die Wasserstoffwirtschaft entwickeln könnte. Deutschlands Industrie und ihre Wettbewerbsfähigkeit hängen, wie sonst nur in wenigen anderen Ländern ähnlich, von guten Importkonditionen ab. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Deutschland wird in größeren Mengen Wasserstoff importieren müssen. In diesem Ausmaß werden das nur wenige andere Länder machen. Auf die Industrie lauert ein Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Zu diesem Ergebnis kamen Forscherinnen und Forscher des Hypat Projekts, bei dem ein Potenzialatlas ...

