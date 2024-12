FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando von 28 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Angesichts einer lebhaften Nachfrage beim Online-Modehändler rund um den Schnäppchentag Black Friday sei ein solides Weihnachtsgeschäft zu erwarten, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach einem guten vierten Quartal gebe es weitere Wachstumstreiber für das kommende Jahr, unter anderem die Expansion in den Bereichen Sport, Kinder und Familie sowie eine emotionale Kundenansprache. Zalando sei im historischen Vergleich günstig bewertet./niw/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2024 / 14:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2024 / 14:33 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ZAL1111