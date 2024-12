Berlin - Die neuen Vorsitzenden der Grünen, Franziska Brantner und Felix Banaszak, werden sich in der kommenden Woche mit dem Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz treffen.Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf führende Grünen-Kreise. Das Treffen diene nach der Wahl Brantners und Banaszaks dem gegenseitigen Kennenlernen, heißt es. Aus der CDU verlautete, dies sei nichts Außergewöhnliches und entspreche den normalen Gepflogenheiten.Merz hatte zuletzt Kritik des CSU-Vorsitzenden Markus Söder sowie des rechten Flügels der CDU ausgelöst. Sie entzündete sich an Merz' jüngster Aussage in der Talkshow "Maischberger". Dort hatte er nicht ausgeschlossen, dass der grüne Kanzlerkandidat Robert Habeck auch unter einer unionsgeführten Bundesregierung Wirtschaftsminister bleiben könne.