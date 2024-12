Die Netflix-Aktie demonstriert weiterhin beeindruckende Stärke an der NASDAQ, wo sie aktuell bei 919,21 USD notiert und damit nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 926,61 USD liegt. Die bemerkenswerte Entwicklung spiegelt sich auch in der Jahresperformance wider, bei der der Streaming-Gigant seinen Wert im Vergleich zum Vorjahrestief mehr als verdoppeln konnte. Besonders erwähnenswert sind dabei die jüngsten Quartalsergebnisse, die mit einem Gewinn von 5,52 USD je Aktie und einem Umsatzwachstum von 14,46 Prozent auf 9,78 Milliarden USD die Erwartungen deutlich übertrafen.

Strategische Neuausrichtung im Sportbereich

Eine wegweisende Entwicklung zeichnet sich in der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens ab. Der Einstieg in die Live-Sportübertragung mit prominenten Box-Events erwies sich als bedeutender Erfolg für die Plattform. Diese Expansion in den Sportsektor, gekoppelt mit den bevorstehenden NFL-Übertragungen und der Fertigstellung der zweiten Staffel erfolgreicher Serien, lässt Analysten optimistisch in die Zukunft blicken. Die DZ Bank hat entsprechend ihre Kursprognose deutlich nach oben korrigiert.

