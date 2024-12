Zürich - Der US-Dollar hat am Freitagnachmittag zum Schweizer Franken leicht an Terrain eingebüsst. Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht ist in etwa wie erwartet ausgefallen. Damit wird die an der Fed-Sitzung vom 18. Dezember erwartete Zinssenkung noch wahrscheinlicher. Die bestätigten Zinssenkungserwartungen, etwa auch für die März-Sitzung, setzten den Dollar zumindest zum Franken leicht unter Druck. Am späten Nachmittag wurde der «Greenback» ...

Den vollständigen Artikel lesen ...