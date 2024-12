Die Hannover Rück-Aktie zeigt sich am Handelstag in robuster Verfassung und verzeichnet einen positiven Trend im XETRA-Handel. Der Versicherungskonzern konnte im Tagesverlauf bis auf 261,10 EUR zulegen, was das anhaltende Vertrauen der Anleger in das Unternehmen widerspiegelt. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 208,90 EUR im August 2024, von dem sich die Aktie deutlich erholen konnte. Die positive Kursentwicklung wird durch überzeugende Fundamentaldaten gestützt, insbesondere durch die jüngsten Quartalsergebnisse, die eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent auf 7,39 Milliarden EUR aufweisen.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Expertengemeinschaft zeigt sich optimistisch für die weitere Entwicklung der Hannover Rück-Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 272,57 EUR sehen Analysten noch deutliches Aufwärtspotenzial. Auch die Dividendenaussichten stimmen positiv: Nach einer Ausschüttung von 7,20 EUR im Jahr 2023 wird für das laufende Jahr eine Erhöhung auf 8,62 EUR je Aktie prognostiziert. Das Gewinnwachstum spiegelt sich ebenfalls in den Erwartungen für 2024 wider, mit einem geschätzten Gewinn je Aktie von 19,46 EUR.

