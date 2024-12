© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques

Nach dem Investorentag von Robinhood kennen die Analysten kein Halten mehr: sie sind bullish für den Broker. Robinhood (HOOD) hat einen Pfeil in Richtung Anleger geschossen - und getroffen! Beim Investorentag des Unternehmens in dieser Woche sagte CEO Vlad Tenev, dass seine Kunden an Sportwetten interessiert seien. Konkretes liegt noch nicht vor, aber die Richtung ist klar: Expansion; nicht nur räumlich, sondern auch in neue Bereiche. Der Markteintritt in Großbritannien ist jüngst gelungen, im nächsten Jahr soll der Eintritt in den asiatischen Markt erfolgen. Die Strategen von Goldman wittern jetzt Morgenluft. Die Bank erklärte in einer aktuellen Mitteilung, dass Robinhood einen "wachsenden …