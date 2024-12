Paderborn - Am 15. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 beim SC Paderborn 4:2 gewonnen.Dabei erwischten die Hausherren einen guten Start in die Partie. Nach elf Minuten nutzte Koen Kostons einen Abwehrfehler der Schalker zum 1:0 aus. Doch dem kriselnden Ruhrclub gelang es noch vor der Pause, das Spiel zu drehen. In der 23. Minute besorgte Moussa Sylla mit seinem achten Saisontor den Ausgleich. Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel brachte Kenan Karaman den S04 in Führung.Nach dem dominanten Schalker Auftritt berappelte sich der Tabellenführer im zweiten Durchgang zunächst und glich bereits in der 52. Minute durch Felix Götze aus. Doch die Gäste zeigten erneut eine passende Reaktion und gingen in der 69. Minute durch Karamans neunten Saisontreffer wieder in Führung. Janik Bachmann machte dann in der 88. Minute per Kopf den Deckel drauf.Sorgen um die Tabellenführung muss sich Paderborn trotz der ersten Heimniederlage der laufenden Saison an diesem Wochenende nicht machen. Der SCP war mit vier Punkten Vorsprung in den Spieltag gegangen.Am nächsten Spieltag empfängt Schalke 04 die Fortuna aus Düsseldorf, während die Ostwestfalen beim 1. FC Magdeburg gastieren.Im Parallelspiel verlor unterdessen der 1. FC Nürnberg bei der SV Elversberg mit 1:2.