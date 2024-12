Krypto News: Donald Trump hebt Musk-Vertrauten in die Position des "Crypto Czar"

Eines der eindrücklichsten Wahlversprechen des designierten US-Präsidenten Donald Trump war es, die Vereinigten Staaten von Amerika zu einer führenden Krypto-Nation auszubauen. Und schon jetzt, noch etwa 7 Wochen vor seinem Amtsantritt am 20. Januar 2025, hat er zahlreiche Entscheidungen getroffen, die zeigen, dass es ihm durchaus ernst ist.

So hat der Kryptomarkt die Ernennung von dem Juristen Paul Atkins zum neuen SEC-Vorsitzenden und damit Nachfolger zu Gary Gensler, der zur Freude der meisten Anleger ebenfalls am 20. Januar 2025 den Sessel als Chef der Börsenaufsicht freigibt, stark begrüßt. Und nun zeigt Donald Trump mit einer neuerlichen Personalentscheidung wieder, wie ernst es ihm mit seinem Krypto-Bestreben ist.

Was ist ein "Crypto Czar"?

Das neu geschaffene Amt des "White House AI and Crypto Czar" soll eine Schlüsselrolle beim Ausbau der US-Infrastruktur und Innovationen in Bezug auf die Blockchain, Künstliche Intelligenz und Kryptowährungen bilden. Es geht darum, Verbraucherschutz, Sicherheitsstreben und digitalen Fortschritt und Entwicklung sowie einen Ausbau der Krypto-Branche möglichst effizient zu vereinen. Für das Amt hat sich Donald Trump einen langjährig erfahrenen Unternehmer aus der Tech-Branche geholt. Nämlich den Musk-Vertrauten und ehemaligen COO von PayPal, David Sacks.

David Sacks gehört zur sogenannten "PayPal-Mafia", einem Netzwerk um den Unternehmer und wiederum Trump-Vertrauten Elon Musk. Neben seiner langjährigen Erfahrung beim Online-Bezahldienst PayPal ist Sacks auch Mitgründer von Craft Ventures, einer Risikokapitalfirma, die in zahlreiche KI- und Krypto-Startups investiert. Sacks Ernennung führte ebenfalls zu breiter Zustimmung in der Krypto- und KI-Branche. So äußerten sich der CEO von OpenAI, Sam Altman und die COO von Coinbase, Emilie Choi positiv über seine Ernennung und bekräftigten die Expertise von David Sacks. Donald Trump hat also offenbar gut gewählt, wovon der Kryptomarkt und speziell innovative Projekte wie etwa Crypto All-Stars ($STARS) stark profitieren könnten.

Wie könnte Crypto All-Stars vom neuen Amt des "Crypto Czar" profitieren?

Donald Trump hat im US-Wahlkampf versprochen, dass er innovative Krypto-Technologien fördern möchte. Und alles, was er seit der Wahl am 5. November getan hat, bekräftigt, dass es ihm mit diesem Versprechen durchaus sehr ernst ist. Die Ernennung von David Sacks zum Crypto Czar bekräftigt diese Absicht nur noch weiter.

Und Crypto All-Stars sowie das zugehörige MemeVault-Ökosystem könnten aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften genau unter diese Sparte der geförderten Krypto-Technologien fallen. Das könnte den Kurs von $STARS nach dem Launch an den Krypto-Börsen stark nach oben treiben.

(Der MemeVault bietet seinen Nutzern ein bislang nie gekanntes Potenzial, wovon der $STARS-Token stark profitieren könnte - Quelle: cryptoallstars.io)

Der MemeVault ist ein einzigartiges Staking-Protokoll, das es Anlegern ermöglicht, all ihre Meme Coins unabhängig von ihrer Blockchain in einem einzigen Pool zu staken. Das ist nicht nur eine einzigartige Neuerung, die es so noch nie am Kryptomarkt gegeben hat, sondern könnte einen Paradigmenwechsel in der gesamten Branche einläuten. Es ist also durchaus möglich, dass die Trump-Administration dieses Projekt, wie auch viele andere, fördern könnte.

Für die Nutzung des MemeVaults benötigen Anleger jedoch $STARS-Token im Portfolio, was der Grund für die derzeit explodierende Nachfrage nach Crypto All-Stars und den Anstieg auf über 9,44 Mio. US-Dollar ist. Für Anleger ergibt sich derzeit letztmals die Chance auf einen günstigen Einstieg zum niedrigen Kurs. Denn sobald der Vorverkauf zu Ende geht und $STARS an den Börsen gelistet wird, könnte der Kurs stark steigen und nie wieder auf das heutige Niveau zurückfallen.

