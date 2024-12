Die Aktie des US-Agrarchemie- und Saatgutkonzerns Corteva präsentiert sich nach zuvor langer Durststrecke aktuell in einer guten Verfassung. So glückte kürzlich durch den Sprung auf ein neues Jahreshoch ein neues Kaufsignal. Darüber hinaus hat das Unternehmen ehrgeizige Pläne. So will man Bayer im brasilianischen Sojasamen-Markt deutlich mehr Konkurrenz machen. Brasilien sei der Zielmarkt für weiteres Konzernwachstum, erklärte Corteva-Chef Chuck Magro in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview ...

