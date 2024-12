Berlin - Angesichts neuer Koalitionsdiskussionen erteilt CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann einem Bündnis mit den Grünen nach der Bundestagswahl eine Absage und warnt vor einem Wahlerfolg der AfD in vier Jahren.Der "Bild" (Samstagsausgabe) sagte Linnemann: "Wir haben immer gesagt, dass wir für Union pur und einen Politikwechsel kämpfen. Diesen Politikwechsel kann es nur mit einer starken Union geben. Mit diesen Grünen ist das nicht möglich, denn sie stehen für ein 'Weiter so' bei zentralen Themen wie Migration, Wirtschaft und Sozialstaat."Ohne einen Politikwechsel "drohen uns 2029 Wahlergebnisse, die extreme Kräfte an die Macht bringen könnten", sagte Linnemann. Er warne daher "eindringlich". Der CDU-Generalsekretär sagte der "Bild", CDU und CSU seien sich "völlig einig", dass es nur mit dem Politikwechsel "mit Deutschland und der Wirtschaft wieder nach vorne" gehe.