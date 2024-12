Die First Majestic Silver Corporation verzeichnete in den letzten Handelstagen eine volatile Entwicklung. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 6,085 USD und weist damit einen Rückgang von 1,93 Prozent gegenüber dem Vortag auf. Die Kursbewegungen der vergangenen Woche zeigten unterschiedliche Tendenzen, wobei der Wert zwischen 5,78 und 6,01 Euro schwankte. Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten konnte im Monatsvergleich dennoch ein Plus von 1,25 Prozent verbuchen.

Aktuelle Marktposition

Mit einer Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden Euro und 301,8 Millionen ausstehenden Aktien bleibt First Majestic Silver ein bedeutender Akteur im Edelmetallsektor. Der Titel notiert aktuell 38,37 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch, liegt aber gleichzeitig 31,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

