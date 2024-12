Der Wahnsinn geht in die nächste Runde. Der Dax beendete die Handelswoche nahe der Marke von 20.400 Punkten. Der Wochenschluss (deutlich) oberhalb von 20.000 Punkten manifestiert das Ausbruchsszenario. Der Ausbruch über die 20.000 Punkte scheint gelungen. Nun könnte es stramm in Richtung 21.000 Punkte gehen. Das Momentum ist da. Am Freitag sorgte der US-Arbeitsmarktbericht für November für gute Laune. Die Zahl der neugeschaffenen Stelle außerhalb ...

