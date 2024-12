Straßburg - Vor dem Hintergrund der annullierten Präsidentschaftswahl in Rumänien warnt EVP-Chef Manfred Weber (CSU) vor russischer Einflussnahme auch auf die Bundestagswahl am 23. Februar."Rund 85.000 Fake-Accounts wurden seit 2016 systematisch von Russland angelegt, um den Einfluss in den Sozialen Medien aufzubauen. Es gab Cyber-Attacken und belegbare Geldflüsse von russischen Banken. All das, um einen russlandfreundlichen Kandidaten zu unterstützen", sagte Weber mit Blick auf die Wahl in Rumänien der "Bild"."Fakt ist, Putin greift heute schon unsere demokratische Grundordnung in der EU an. Das zeigt erneut sein wahres Gesicht. Wir müssen Putin als direkte Bedrohung nicht nur für die Ukraine, sondern auch für uns wahrnehmen. Auch Deutschland muss sich schützen. Putin wird alles tun, um die öffentliche Stimmung in seinem Sinne zu drehen", so der Europapolitiker.