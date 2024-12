Die Computacenter-Aktie zeigt eine bemerkenswerte Kursentwicklung zum Jahresende. Am 6. Dezember 2024 überschritt der Kurs mit 27,40 EUR die wichtige 50-Tage-Linie, was auf eine verbesserte technische Position hindeutet. Der Titel des IT-Infrastruktur-Dienstleisters konnte im letzten Monat ein Plus von 2,96 Prozent verzeichnen. Der aktuelle Kurs liegt bei 27,80 EUR, womit die Marktkapitalisierung des Unternehmens 2,9 Milliarden Euro beträgt.

Fundamentaldaten im Fokus

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens präsentieren sich solide. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,42 und einem für 2024 prognostizierten KGV von 13,12 liegt die Aktie auf einem interessanten Bewertungsniveau. Das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis beträgt 7,10, basierend auf einem Cash-Flow pro Aktie von 3,92 EUR.

